Путин встретится со спецпосланником нового президента Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин примет в среду спецпосланника нового президента Южной Кореи Со Ен Гиля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от этой встречи, Д.Песков отметил: "Вы знаете, что политика российской стороны по корейской проблеме последовательна и хорошо известна: мы призываем все стороны к сдержанности, к тому, чтобы избегать каких-либо шагов, которые могут вести к эскалации напряженности, и приветствуем любые шаги, которые могут деэскалировать эту напряженность".

При этом он заметил, что президент РФ примет спецпосланника президента Южной Кореи, который "везет некие соображения, некие месседжи от нового президента".

По словам Д.Пескова, инициатива о встрече со спецпосланником возникла в ходе телефонного разговора двух лидеров.

"Вы знаете, что аналогичные контакты у наших южнокорейских друзей уже состоялись в ряде других столиц, в том числе Токио", - сказал Д.Песков.

В свою очередь, Со Ён Гиль отметил, что в рамках встречи с В.Путиным рассчитывает обсудить возможность визита южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в Россию.

"Определенно, мы детально обсудим, когда эта встреча (лидеров двух стран - ИФ) может быть. Возможно, Владимир Путин предложит какое-то время", - сказал Со Ён Гиль журналистам.