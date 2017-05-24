Путин рассчитывает, что конфликт на Филиппинах удастся быстро урегулировать

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что конфликт, возникший на Филиппинах, в результате которого было введено военное положение в одной из провинций, будет быстро урегулирован с наименьшими потерями.

"Я хочу в начале нашей беседы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки", - сказал В.Путин на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте поздно вечером во вторник в Кремле.

"Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы вынуждены вернуться срочно на родину. Хочу выразить надежду на то, что конфликт, о котором вы сейчас сказали, будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями", - подчеркнул президент РФ.

В начале встречи Р.Дутерте сообщил, что вынужден прервать свой визит и вернуться в страну в связи с нападением подразделений ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Подразделения ИГИЛ заняли провинцию, по-прежнему сейчас идут столкновения, боевые действия. Мне, к сожалению, нужно вылететь туда и быть там. Там погибли люди", - сказал президент Филиппин.