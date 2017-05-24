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СНГ 24.05.2017 10:04

Путин рассчитывает, что конфликт на Филиппинах удастся быстро урегулировать

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что конфликт, возникший на Филиппинах, в результате которого было введено военное положение в одной из провинций, будет быстро урегулирован с наименьшими потерями.

"Я хочу в начале нашей беседы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки", - сказал В.Путин на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте поздно вечером во вторник в Кремле.

"Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы вынуждены вернуться срочно на родину. Хочу выразить надежду на то, что конфликт, о котором вы сейчас сказали, будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями", - подчеркнул президент РФ.

В начале встречи Р.Дутерте сообщил, что вынужден прервать свой визит и вернуться в страну в связи с нападением подразделений ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Подразделения ИГИЛ заняли провинцию, по-прежнему сейчас идут столкновения, боевые действия. Мне, к сожалению, нужно вылететь туда и быть там. Там погибли люди", - сказал президент Филиппин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФИЛИППИНЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]