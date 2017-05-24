Британский премьер повысила уровень террористической угрозы с серьезного до критического

Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"На основе проведенных сегодня расследований был сделан вывод о том, что уровень угрозы должен быть повышен на время с серьезного до критического",- сказала она по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA ("Cabinet Office Briefing Room A" - "Комната "А" заседаний кабинета министров" - ИФ), в состав которого входят представители спецслужб и члены правительства.

Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов, добавила премьер.

Т.Мэй отметила, что "изменение уровня угрозы означает, что в распоряжение полиции появятся дополнительные ресурсы и поддержка, поскольку они работают над тем, чтобы обеспечивать нашу безопасность".

"Полиция попросила разрешение у министра обороны задействовать ряд вооруженных военнослужащих, министр одобрил просьбу", - заявил она.

"Вооруженные сотрудники полиции, ответственные за такие обязанности, как охрана ключевых объектов, будут заменены военнослужащими Вооруженных сил, что позволит полиции значительно увеличить число вооруженных патрульных в ключевых местах", - пояснила Т.Мэй.

Кроме того, военные могут быть привлечены к обеспечению безопасности на определенных мероприятиях, таких как концерты и спортивные матчи.

В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ).

По словам Т.Мэй, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".