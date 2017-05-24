Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 14° 21° 26 Май 15° 23° 27 Май 17° 24°

Дальнее зарубежье 24.05.2017 09:16

Британский премьер повысила уровень террористической угрозы с серьезного до критического

Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"На основе проведенных сегодня расследований был сделан вывод о том, что уровень угрозы должен быть повышен на время с серьезного до критического",- сказала она по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA ("Cabinet Office Briefing Room A" - "Комната "А" заседаний кабинета министров" - ИФ), в состав которого входят представители спецслужб и члены правительства.

Повышение уровня террористической угрозы в Британии означает неминуемую угрозу совершения терактов, добавила премьер.

Т.Мэй отметила, что "изменение уровня угрозы означает, что в распоряжение полиции появятся дополнительные ресурсы и поддержка, поскольку они работают над тем, чтобы обеспечивать нашу безопасность".

"Полиция попросила разрешение у министра обороны задействовать ряд вооруженных военнослужащих, министр одобрил просьбу", - заявил она.

"Вооруженные сотрудники полиции, ответственные за такие обязанности, как охрана ключевых объектов, будут заменены военнослужащими Вооруженных сил, что позволит полиции значительно увеличить число вооруженных патрульных в ключевых местах", - пояснила Т.Мэй.

Кроме того, военные могут быть привлечены к обеспечению безопасности на определенных мероприятиях, таких как концерты и спортивные матчи.

В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ).

По словам Т.Мэй, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА


Похожие новости


"Аль-Каида" предлагает Лондону обменять заложника-британца на богослова Пять предполагаемых террористов задержаны в Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]