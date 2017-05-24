Бывший советник предвыборного штаба Трампа заявил о готовности подтвердить конгрессменам, что Россия не влияла на выборы 2016 года

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж в открытом письме членам конгресса заявил о готовности дать показания по вопросу приписанного России вмешательство в выборы США 2016 года.
Бывший советник направил 23-страничное письмо двум членам комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, Адаму Шиффу и Майку Конауэю.
"Я с нетерпением жду того, чтобы дать официальные показания по этим вопросам перед вашим комитетом во вторник 6 июня", - говорится в письме К.Пейджа, текст которого опубликовал ттелеканал "Fox News".
В письме содержится просьба о том, чтобы "в какой-либо форме был обеспечен доступ общественности в режиме реального времени к даче показаний".
По словам К.Пейджа, у него "нет никакой личной информации о том, что российское правительство или кто-либо ассоциированный с ним, играли какую-либо роль в выборах президента США в 2016 году".
"Более того, во время моих визитов в Москву в июле и декабре 2016 года, на меня не выходил ни один российский чиновник или же лицо, связанное с российским правительством, который каким-либо образом дал бы мне понять, что у них есть какие-то намерения оказать негативное влияние на правительство США или выборы 2016 года, которыми администрация Обамы чрезвычайно сильно манипулировала", - подчеркнул он.
Кроме того, экс-советник заявил, что "был основным лицом, в отношении которого администрация Барака Обамы, по всей вероятности, вела наиболее интенсивную слежку в рамках их внутренней политической разведоперации в 2016 году"
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