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Дальнее зарубежье 24.05.2017 09:28

Бывший советник предвыборного штаба Трампа заявил о готовности подтвердить конгрессменам, что Россия не влияла на выборы 2016 года

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж в открытом письме членам конгресса заявил о готовности дать показания по вопросу приписанного России вмешательство в выборы США 2016 года.

Бывший советник направил 23-страничное письмо двум членам комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, Адаму Шиффу и Майку Конауэю.

"Я с нетерпением жду того, чтобы дать официальные показания по этим вопросам перед вашим комитетом во вторник 6 июня", - говорится в письме К.Пейджа, текст которого опубликовал ттелеканал "Fox News".

В письме содержится просьба о том, чтобы "в какой-либо форме был обеспечен доступ общественности в режиме реального времени к даче показаний".

По словам К.Пейджа, у него "нет никакой личной информации о том, что российское правительство или кто-либо ассоциированный с ним, играли какую-либо роль в выборах президента США в 2016 году".

"Более того, во время моих визитов в Москву в июле и декабре 2016 года, на меня не выходил ни один российский чиновник или же лицо, связанное с российским правительством, который каким-либо образом дал бы мне понять, что у них есть какие-то намерения оказать негативное влияние на правительство США или выборы 2016 года, которыми администрация Обамы чрезвычайно сильно манипулировала", - подчеркнул он.

Кроме того, экс-советник заявил, что "был основным лицом, в отношении которого администрация Барака Обамы, по всей вероятности, вела наиболее интенсивную слежку в рамках их внутренней политической разведоперации в 2016 году"

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Тэги: США, ТРАМП, СОВЕТНИК, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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