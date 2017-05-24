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Дальнее зарубежье 24.05.2017 10:13

Аббас в разговоре с Трампом заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем - Белый дом

Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вифлееме отметил готовность немедленно начать переговоры с Израилем, сообщает в среду Белый дом.

"Трамп и Аббас подтвердили приверженность достижению подлинного и прочного мира между палестинцами и израильтянами. Президент Трамп подчеркнул важность создания условий соответствующих устремлениям к миру. Лидеры обсудили пути достижения прогресса в переговорах и рассмотрели, как арабские страны могут поддержать эти переговоры", - говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Аббас отметил, что готов немедленно начать переговоры", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Д.Трамп и М.Аббас "согласились продолжить обсуждение вопроса о выплатах палестинским заключенным и необходимости улучшения палестинской экономики".

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]