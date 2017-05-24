Аббас в разговоре с Трампом заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем - Белый дом

Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вифлееме отметил готовность немедленно начать переговоры с Израилем, сообщает в среду Белый дом.
"Трамп и Аббас подтвердили приверженность достижению подлинного и прочного мира между палестинцами и израильтянами. Президент Трамп подчеркнул важность создания условий соответствующих устремлениям к миру. Лидеры обсудили пути достижения прогресса в переговорах и рассмотрели, как арабские страны могут поддержать эти переговоры", - говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Аббас отметил, что готов немедленно начать переговоры", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что Д.Трамп и М.Аббас "согласились продолжить обсуждение вопроса о выплатах палестинским заключенным и необходимости улучшения палестинской экономики".
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