Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Нью-Йорк

Глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк для участия на мероприятиях, приуроченных к 25-летию членства Азербайджана в ООН.

По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, Э.Мамедъяров в рамках визита проведет встречи с руководством ООН, примет участие на официальных церемониях посвященных 25-летию членства в ООН и Дню Республики (28 мая – День Республики Азербайджана).

Ф.Исазаде