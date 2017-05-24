Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Нью-Йорк

Глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк для участия на мероприятиях, приуроченных к 25-летию членства Азербайджана в ООН.
По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, Э.Мамедъяров в рамках визита проведет встречи с руководством ООН, примет участие на официальных церемониях посвященных 25-летию членства в ООН и Дню Республики (28 мая – День Республики Азербайджана).
Ф.Исазаде
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