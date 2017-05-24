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Внешняя политика 24.05.2017 09:23

Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Нью-Йорк

Глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк для участия на мероприятиях, приуроченных к 25-летию членства Азербайджана в ООН.

По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, Э.Мамедъяров в рамках визита проведет встречи с руководством ООН, примет участие на официальных церемониях посвященных 25-летию членства в ООН и Дню Республики (28 мая – День Республики Азербайджана).

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, НЬЮ/ЙОРК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]