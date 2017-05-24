Евро подешевел к манату до 1,9029 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 мая установил на уровне 1,7021 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 мая ЦБА определил в 1,9029 манат/1EUR (23 мая - 1,9152 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 мая установил на уровне 0,0302 манат/1RUB (23 мая- 0,0301 манат/1RUB).

Н.Аббасова