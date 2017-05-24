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Финансы 24.05.2017 09:34

Акционеры Expressbank в июне обсудят назначения в Наблюдательный совет

Акционеры азербайджанского Expressbank в июне обсудят изменения в составе Наблюдательного совета банка, отмечается в объявлении банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров состоится 26 июня. На нем акционеры обсудят назначения в Наблюдательный совет банка», - говорится в сообщении.

Другие детали повестки не приводятся.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, EXPRESSBANK, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]