Акционеры Expressbank в июне обсудят назначения в Наблюдательный совет

Акционеры азербайджанского Expressbank в июне обсудят изменения в составе Наблюдательного совета банка, отмечается в объявлении банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров состоится 26 июня. На нем акционеры обсудят назначения в Наблюдательный совет банка», - говорится в сообщении.

Другие детали повестки не приводятся.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов