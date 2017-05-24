Казахстанские депутаты одобрили поправки о передаче части президентских полномочий правительству и парламенту

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании одобрил проект закона "О внесении в некоторые конституционные законы", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, законопроект направлен на приведение отдельных конституционных законов в соответствие с поправками в Конституцию.
"В конституционном законе "О Президенте" полномочия президента приводятся в соответствие с конституционными поправками. В частности, президент по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом парламента, назначает на должности членов правительства. Вместе с тем, в случае обращения депутатов парламента об освобождении от должности члена правительства в установленном Конституцией порядке президент освобождает его от должности", - отметил М.Бекетаев на пленарном заседании мажилиса в Астане в среду.
В соответствии с поправками из конституционного закона "О Президенте" исключены следующие законодательные функции: издавать указы, имеющие силу закона; объявлять проект закона срочным; поручать правительству внести законопроект в мажилис, отменять акты правительства.
Кроме того, конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" дополнен новой статьей 22-1, которая определяет порядок согласования с мажилисом кандидатур членов правительства.
"Согласно конституционным поправкам, в конституционный закон "О Правительстве" внесены изменения по упразднению центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства. Также устанавливаются нормы, регламентирующие взаимоотношения правительства с президентом и парламентом. Правительство действует в пределах срока полномочий мажилиса и слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом", - сказал М.Бекетаев.
Законопроектом также вносятся поправки в конституционный закон "О республиканском референдуме".
"Не могут быть предметом референдума вопросы унитарности, территориальной целостности Республики, формы ее правления и статус первого президента - Елбасы", - пояснил глава Минюста.
Между тем, в конституционном законе "О выборах" предусматриваются поправки, направленные на повышение правовой грамотности избирателей и участников избирательного процесса.
Также внесены дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты: наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее 5 лет; подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей.
"Согласно изменениям в Конституционный закон "О Конституционном Совете" предусмотрено право президента направлять обращения в Конституционный Совет в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности", - отметил министр юстиции.
Также в соответствии с законопроектом в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей" вносятся поправки, направленные на уточнение реализации Верховным Судом функции по разъяснению судебной практики.
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