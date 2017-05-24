ФРГ потратила на беженцев 20 млрд евро в 2016 году

Федеральное правительство Германии выделило земельным и коммунальным властям в 2016 году 9,3 млрд евро на расходы, связанные с беженцами, пишет газета Rheinische Post со ссылкой на доклад, который в среду будет представлен на обсуждение кабинета министров.

Из этой суммы 5,5 млрд евро пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление им статуса беженцев пока находятся на стадии рассмотрения. Еще 2 млрд евро были выделены на мероприятия по интеграции, 400 млн евро - на строительство и оборудование общежитий, 350 млн евро - на поддержку несовершеннолетних беженцев, прибывших на территорию Германии без сопровождения родителей, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, федеральное правительство выделило свыше 11 млрд евро на мероприятия, которые должны ликвидировать или, как минимум, сократить причины бегства людей из своих стран, сообщает министерство финансов ФРГ.

Координатор по делам беженцев, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявил в интервью Rheinische Post, что поток мигрантов в Европу постепенно ослабевает.

По его словам, резко сократился приток беженцев из Турции в Грецию. Не увеличивается число мигрантов, попадающих в Европу по средиземноморскому маршруту из Ливии в Италию.

"Наши мероприятия по улучшению ситуации в Ливии, Мали и Нигере начинают приносить первые плоды", - полагает П.Альтмайер.