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Бизнес и законодательство 24.05.2017 10:21

ДПИ в Азербайджана выданы на проекты на сумму 1,4 млрд манатов

Министерство экономики Азербайджана до сих пор выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по инвестиционным проектам на общую сумму 1,4 млрд манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"До сих пор 138 субъектам предпринимательства выданы 148 ДПИ. Реализация этих проектов позволит открыть более 10 тыс. рабочих мест", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, из 148 ДПИ 52 приходятся на Баку и Абшеронский район, 96 – на другие районы, 56 приходятся на проекты в сфере сельского хозяйства, 96 – на сферы промышленной направленности.

"46 проектов, на которые выданы ДПИ, уже действуют", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Ахундов

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Тэги: ДПИ, ПРОЕКТЫ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]