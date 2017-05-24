ДПИ в Азербайджана выданы на проекты на сумму 1,4 млрд манатов

Министерство экономики Азербайджана до сих пор выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по инвестиционным проектам на общую сумму 1,4 млрд манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
"До сих пор 138 субъектам предпринимательства выданы 148 ДПИ. Реализация этих проектов позволит открыть более 10 тыс. рабочих мест", - сказали в министерстве.
Как отметили в ведомстве, из 148 ДПИ 52 приходятся на Баку и Абшеронский район, 96 – на другие районы, 56 приходятся на проекты в сфере сельского хозяйства, 96 – на сферы промышленной направленности.
"46 проектов, на которые выданы ДПИ, уже действуют", - сообщили в министерстве.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
А.Ахундов
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