Папа римский Франциск принимает Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе римскому Франциску, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

Аудиенция проходит в Апостольском дворце и, как ожидается, продлится 20 минут.

Президента США сопровождают супруга Мелания и дочь Иванка.

Си-Эн-Эн отмечает, что аудиенция проходит в непринужденной обстановке.