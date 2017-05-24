Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 14° 21° 26 Май 15° 23° 27 Май 17° 24°

Дальнее зарубежье 24.05.2017 11:17

Папа римский Франциск принимает Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе римскому Франциску, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

Аудиенция проходит в Апостольском дворце и, как ожидается, продлится 20 минут.

Президента США сопровождают супруга Мелания и дочь Иванка.

Си-Эн-Эн отмечает, что аудиенция проходит в непринужденной обстановке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОНТИФИК, АУДИЕНЦИЯ


Похожие новости


Рухани не усмотрел пользы в саммите лидеров арабских стран при участии Трампа Нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием - Трамп Назарбаев в разговоре с Тиллерсоном выразил надежду на качественно новый уровень развития взаимодействия между Казахстаном и США Президент США прибывает с визитом в Израиль Президент Азербайджана принял зама исполнительного председателя Конференции президентов американских еврейских организаций Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]