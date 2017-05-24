Спецслужбам СНГ для борьбы с террористами нужно действовать на опережение - глава ГКНБ Киргизии

Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиль Сегизбаев считает, что для эффективной борьбы с терроризмом спецслужбам Содружества независимых государств (СНГ) необходима еще большая консолидация.

"Терроризм представляет собой угрозу любому государству, независимо от его экономической или военной мощи. Особое внимание со стороны наших спецслужб требует эскалация террористов в сирийско-иракской, афгано-пакистанской зонах, концентрация которых достигла масштабов, угрожающих распространением за пределы указанных территорий", - завил А.Сегизбаев в среду в Бишкеке, открывая 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ.

Он подчеркнул, что "в этих условиях нашим спецслужбам необходимо постоянно контролировать оперативную обстановку, на ранних этапах выявлять потенциальные проблемные области, выявлять новые тенденции, и, самое главное, - действовать на опережение".

"Наши действия будут по-настоящему эффективными при объединении всех имеющихся возможностей и ресурсов наших стран. Благодаря консолидации наших усилий мы сможем принять действенные меры по противодействию угрозам и вызовам", - считает А.Сегизбаев.

В свою очередь в пресс-службе ГКНБ сообщили "Интерфаксу", что в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности планируется обсудить вопросы, связанные с совершенствованием сотрудничества спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом и трансграничной оргпреступностью.