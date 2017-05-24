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Финансы 24.05.2017 11:02

Понижение рейтингов МБА будет временным, после реструктуризации обязательств рейтинг банка вновь повысится – 1-ый зампредправления

Первый заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Аббас Ибрагимов не исключает в ближайшие дни пересмотра кредитного рейтинга банка.

Накануне в Лондоне состоялась встреча министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, руководства МБА с основными иностранными кредиторами банка по плану реструктуризации обязательств МБА на $3,4 млрд.

"Не исключено, что рейтинговые агентства снизят рейтинг МБА (на фоне обсуждений плана реструктуризации - ИФ). Вероятно, это произойдет в ближайшие дни. Однако, это не станет свидетельством ухудшения ситуации в банке. Это нормальная практика для рейтинговых агентств в таких случаях, в каком оказался МБА. Реструктуризация обязательств МБА соответствует практике и стандартам рейтинговых агентств. По завершению процесса реструктуризации рейтинг МБА вновь будет повышен", - сказал А.Ибрагимов, слова которого приводятся в сообщении банка.

По его словам, реструктуризация обязательств позволит укрепить финансовые позиции МБА.

"Власти Азербайджана всегда рядом с МБА и готовы продолжать оказывать поддержку банку. Мы рассчитываем на совместную деятельность с кредиторами в рамках реструктуризации. Это своеобразная дорожная карта для стабильного и устойчивого развития банка", - считает он.

А.Ибрагимов добавил, что в период реструктуризации обязательств МБА будет продолжать проводить все операции в нормальном режиме.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 15 мая 2017 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до «CCC» с «BB» и поместило его в список на пересмотр (RWE).

Международное рейтинговое агентство Moody`s в феврале 2017 года понизило долгосрочный депозитный рейтинг МБА в иностранной и национальной валютах с Ba3 до B1.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, РЕЙТИНГ, ПЕРЕСМОТР


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