Турпоток в Азербайджан в период шопинг-фестиваля превысил 258 тыс. человек – глава Минтуризма

Азербайджан в апреле-мае 2017 года посетило 258,353 тыс. туристов, заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

"В апреле – первой декаде мая Азербайджан посетили 258,353 тыс. туристов. В том числе в апреле текущего года – 187,577 тыс. человек, в первой декаде мая – 70,776 тыс. человек. При этом в апреле число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 23% по сравнению с апрелем 2016 года, в первой декаде мая – на 32%", - сказал А.Гараев на пресс-конференции в среду, посвященной итогам шопинг-фестиваля "Baku shopping festival".

По его словам, общие затраты, связанные с проведением фестиваля, не превысили 1 млн манатов. "При этом общий доход госбюджета Азербайджана составил 5,6 млн. манатов", - сказал министр.

Первый Baku shopping festival прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Ф.Исазаде