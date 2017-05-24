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Туризм 24.05.2017 11:25

Турпоток в Азербайджан в период шопинг-фестиваля превысил 258 тыс. человек – глава Минтуризма

Азербайджан в апреле-мае 2017 года посетило 258,353 тыс. туристов, заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

"В апреле – первой декаде мая Азербайджан посетили 258,353 тыс. туристов. В том числе в апреле текущего года – 187,577 тыс. человек, в первой декаде мая – 70,776 тыс. человек. При этом в апреле число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 23% по сравнению с апрелем 2016 года, в первой декаде мая – на 32%", - сказал А.Гараев на пресс-конференции в среду, посвященной итогам шопинг-фестиваля "Baku shopping festival".

По его словам, общие затраты, связанные с проведением фестиваля, не превысили 1 млн манатов. "При этом общий доход госбюджета Азербайджана составил 5,6 млн. манатов", - сказал министр.

Первый Baku shopping festival прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНИСТР, ТУРПОТОК, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]