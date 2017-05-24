ОБСЕ проведет 25 мая очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 мая 2017 года проведет очередной мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг пройдет на территории Тертерского района Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

А.Азизов