ОБСЕ проведет 25 мая очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 мая 2017 года проведет очередной мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг пройдет на территории Тертерского района Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
А.Азизов
Реструктуризация обязательств и активов повысит коэффициент адекватности капитала МБА до 15,39%
В МБА считают конструктивными итоги переговоров с кредиторами по реструктуризации обязательств банка
Турпоток в Азербайджан в период шопинг-фестиваля превысил 258 тыс. человек – глава Минтуризма
ТС Азербайджана утвердил цены на еще 200 лекарственных препаратов
Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на Олимпиаду-2028 – министр спорта
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
В офисах Daimler свыше 200 полицейских провели обыски
Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос
Uber вернет таксистам Нью-Йорка миллионы долларов за допущенную ошибку
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»