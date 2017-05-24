Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос

Президентская избирательная кампания, завершившаяся недавно во Франции, привлекла внимание более половины россиян (56%), не следили за ней 44% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Итог выборов во Франции "очень" или "довольно" значим для России, считает 58% россиян. Обратного мнения придерживается 35% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 12-13 мая среди 1200 респондентов.

Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Франции Эммануэле Макроне дают 25% россиян. Еще 42% полагают, что отношения останутся без изменений, лишь 9% респондентов ожидают регресса.

Нынешние российско-французские отношения респонденты оценивают нейтрально или негативно: 30% называют их нормальными и спокойными, 29% - прохладными, 8% - напряженными, враждебными. Только 13% считают отношения с Францией дружественными, а 8% - добрососедскими.