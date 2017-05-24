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СНГ 24.05.2017 12:16

Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос

Президентская избирательная кампания, завершившаяся недавно во Франции, привлекла внимание более половины россиян (56%), не следили за ней 44% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

Итог выборов во Франции "очень" или "довольно" значим для России, считает 58% россиян. Обратного мнения придерживается 35% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 12-13 мая среди 1200 респондентов.

Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Франции Эммануэле Макроне дают 25% россиян. Еще 42% полагают, что отношения останутся без изменений, лишь 9% респондентов ожидают регресса.

Нынешние российско-французские отношения респонденты оценивают нейтрально или негативно: 30% называют их нормальными и спокойными, 29% - прохладными, 8% - напряженными, враждебными. Только 13% считают отношения с Францией дружественными, а 8% - добрососедскими.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]