Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос

Президентская избирательная кампания, завершившаяся недавно во Франции, привлекла внимание более половины россиян (56%), не следили за ней 44% респондентов, сообщает ВЦИОМ.
Итог выборов во Франции "очень" или "довольно" значим для России, считает 58% россиян. Обратного мнения придерживается 35% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 12-13 мая среди 1200 респондентов.
Прогноз на улучшение двусторонних отношений при новом президенте Франции Эммануэле Макроне дают 25% россиян. Еще 42% полагают, что отношения останутся без изменений, лишь 9% респондентов ожидают регресса.
Нынешние российско-французские отношения респонденты оценивают нейтрально или негативно: 30% называют их нормальными и спокойными, 29% - прохладными, 8% - напряженными, враждебными. Только 13% считают отношения с Францией дружественными, а 8% - добрососедскими.
ОБСЕ проведет 25 мая очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из 60 и 82 миллиметровых минометов - Минобороны
Реструктуризация обязательств и активов повысит коэффициент адекватности капитала МБА до 15,39%
В МБА считают конструктивными итоги переговоров с кредиторами по реструктуризации обязательств банка
Турпоток в Азербайджан в период шопинг-фестиваля превысил 258 тыс. человек – глава Минтуризма
ТС Азербайджана утвердил цены на еще 200 лекарственных препаратов
Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на Олимпиаду-2028 – министр спорта
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»