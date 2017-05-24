В офисах Daimler свыше 200 полицейских провели обыски

Около 230 полицейских и 23 работника прокуратуры провели во вторник обыски в 11 офисных зданиях германского автомобилестроительного концерна Daimler, расположенных в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии.
Полицейские искали улики и носители данных в связи с незаконной рекламой и манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных двигателях Daimler, сообщает Deutsche Welle.
Информация о том, что у международных юридических органов, в частности, у министерства юстиции США, есть вопросы к Daimler в связи с подозрением в манипуляциях уровнем выхлопов, появилась еще в апреле 2016 года. Однако масштаб нынешних обысков все равно стал неожиданностью, пишет агентство dpa.
"Долго считалось, что в "дизельном вопросе" только Volkswagen является "черной овцой", - говорит директор Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхёффер. - Однако после обысков в Daimler, Fiat, Renault и у других автомобилестроителей, целая отрасль оказывается под подозрением".
Daimler, сообщивший об обысках в своем официальном пресс-релизе, отказался разъяснить подробности проверки и лишь заявил, что полностью сотрудничает с органами юстиции.
Как сообщается в заявлении прокуратуры, обыски были проведены в отношении "известных и неизвестных сотрудников Daimler, подозреваемых в мошенничестве и вводящей в заблуждение рекламе, связанными с манипуляциями выхлопов автомобилей с дизельными двигателями". Следствие в отношении сотрудников Daimler, владеющего маркой Mercedes-Benz, началось в марте, отмечает BBC.
В центре расследования - устройство, контролирующее выхлопные газы. Компания заявляет, что его целью является защита некоторых деталей двигателя.
В апреле Daimler предупредил, что власти США провели проверки дизельных двигателей Mercedes-Benz на предмет загрязнения ими атмосферы. Проверки, как заявила компания, могут привести к отзыву автомобилей и крупным штрафам.
В мае Daimler отказался от своих планов добиваться от американских властей разрешения на продажу в США дизельных моделей Mercedes-Benz 2017 года выпуска.
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