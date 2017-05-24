Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана Васиф Талыбов и посол Израиля в Баку Дан Став обсудили потенциал сотрудничества в сфере АПК.
Д.Став находится с визитом в НАР, отмечается в сообщении посольства Израиля в Баку.
"В.Талыбов и Д.Став обсудили потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, управления водными ресурсами, здравоохранения и туризма", - говорится в сообщении.
Кроме того, дипломат также встретился с министрами сельского хозяйства и здравоохранения Автономной республики, представителями бизнес-кругов Нахчывана.
Д.Став ознакомился с условиями в Центральной больнице Нахчывана.
"В ходе визита дипломат также выступил с лекцией об азербайджано-израильских отношениях в Нахчыванском Государственном Университете", - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
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