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24.05.2017 11:43

Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана Васиф Талыбов и посол Израиля в Баку Дан Став обсудили потенциал сотрудничества в сфере АПК.

Д.Став находится с визитом в НАР, отмечается в сообщении посольства Израиля в Баку.

"В.Талыбов и Д.Став обсудили потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, управления водными ресурсами, здравоохранения и туризма", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипломат также встретился с министрами сельского хозяйства и здравоохранения Автономной республики, представителями бизнес-кругов Нахчывана.

Д.Став ознакомился с условиями в Центральной больнице Нахчывана.

"В ходе визита дипломат также выступил с лекцией об азербайджано-израильских отношениях в Нахчыванском Государственном Университете", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]