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СНГ 24.05.2017 14:14

Ликвидированная после взрыва в метро Петербурга ячейка ИГИЛ планировала совершить теракты - глава ФСБ

Совместная работа спецслужб стран Содружества независимых государств позволила предотвратить теракты, которые планировали фигуранты дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Совместная работа спецслужб СНГ приносит конкретные результаты: в результате согласованных органами безопасности Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и РФ удалось в сжатые сроки установить личность смертника, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга и задержать причастных к этому лиц", - сказал А.Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности СНГ в среду в Бишкеке.

В результате, по его словам, в России была "ликвидирована террористическая ячейка ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), планирующая совершить теракты в местах массового пребывания людей с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств, задержаны 10 террористов - выходцев из Центральной Азии, возбуждено уголовное дело".

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ России сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля спецслужба сообщила, что по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в поселке Московский ("новая Москва") задержан старший брат организатора расследуемого преступления А.Азимова - Акрам Азимов. По данным ФСБ, Акрам Азимов "оказывал пособническую помочь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

Всего по делу арестованы 11 человек (шесть в Санкт-Петербурге и пятеро в Москве), которым инкриминируется совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (п."б" ч.3 ст.205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч.2 ст.222.1 УК РФ).

В местах проживания подозреваемых были изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, отмечали в Следственном комитете РФ.

В МВД РФ сообщали, что отцы А.Джалилова и братьев Азимовых при получении гражданства РФ предоставили несоответствующие действительности сведения, в связи с чем суды Санкт-Петербурга и Перми по искам МВД отменили данные решения, а соответственно было аннулировано гражданство их детей - фигурантов дела о теракте.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, СНГ, АНТИТЕРРОР


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