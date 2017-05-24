Президент Франции предлагает парламенту продлить до 1 ноября режим ЧП в стране

Французский президент Эмманюэль Макрон распорядился представить на рассмотрение правительства вопрос продления режима ЧП в стране до 1 ноября, сообщили в среду в Елисейском дворце.

"Относительно режима ЧП, срок действия которого истекает 15 июля, президент республики решил, что продление до 1 ноября режима ЧП будет представлено на рассмотрение парламента", - говорится в коммюнике, опубликованном после заседания совета безопасности Франции.

В нем отмечается, что Э.Макрон также потребовал от правительства "предложить меры по усилению безопасности перед лицом террористической угрозы во время режима ЧП".

В декабре Национальное собрание Франции проголосовало за продление режима ЧП в стране до 15 июля 2017 года. Чрезвычайное положение было введено после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года, унесших жизни 130 человек, а затем несколько раз продлевалось.