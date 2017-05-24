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Дальнее зарубежье 24.05.2017 14:25

Президент Франции предлагает парламенту продлить до 1 ноября режим ЧП в стране

Французский президент Эмманюэль Макрон распорядился представить на рассмотрение правительства вопрос продления режима ЧП в стране до 1 ноября, сообщили в среду в Елисейском дворце.

"Относительно режима ЧП, срок действия которого истекает 15 июля, президент республики решил, что продление до 1 ноября режима ЧП будет представлено на рассмотрение парламента", - говорится в коммюнике, опубликованном после заседания совета безопасности Франции.

В нем отмечается, что Э.Макрон также потребовал от правительства "предложить меры по усилению безопасности перед лицом террористической угрозы во время режима ЧП".

В декабре Национальное собрание Франции проголосовало за продление режима ЧП в стране до 15 июля 2017 года. Чрезвычайное положение было введено после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года, унесших жизни 130 человек, а затем несколько раз продлевалось.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЧП, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]