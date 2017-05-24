Выпускные вечера для школьников отменили в Узбекистане

Министерство народного образования Узбекистана опубликовало приказ, в котором содержатся рекомендации по завершению учебного года и проведению 25 мая мероприятий для выпускников школ, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, запрещается проведение банкетов и выпускных вечеров, сбор денег для проведения экзаменов и покупки материальных ценностей и подарков руководителям и учителям школ.

Праздники по случаю окончания школы пройдут в стенах учебных заведений сразу после "последнего звонка" при участии учителей и приглашенных родителей.

По данным Минобразования, в этом году 9 классы общеобразовательных школ республики заканчивают 467 тыс. учащихся. По предварительным данным, 44,9 тыс. (или 9,6%) выпускников хотят продолжить обучение в академических лицеях, а остальные пойдут в профессиональные колледжи.

В Узбекистане внедрено 12-летнее обязательное образование, включающее в себя 9 классов средней школы, с последующим обучением в лицее и колледже.