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СНГ 24.05.2017 15:46

Выпускные вечера для школьников отменили в Узбекистане

Министерство народного образования Узбекистана опубликовало приказ, в котором содержатся рекомендации по завершению учебного года и проведению 25 мая мероприятий для выпускников школ, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, запрещается проведение банкетов и выпускных вечеров, сбор денег для проведения экзаменов и покупки материальных ценностей и подарков руководителям и учителям школ.

Праздники по случаю окончания школы пройдут в стенах учебных заведений сразу после "последнего звонка" при участии учителей и приглашенных родителей.

По данным Минобразования, в этом году 9 классы общеобразовательных школ республики заканчивают 467 тыс. учащихся. По предварительным данным, 44,9 тыс. (или 9,6%) выпускников хотят продолжить обучение в академических лицеях, а остальные пойдут в профессиональные колледжи.

В Узбекистане внедрено 12-летнее обязательное образование, включающее в себя 9 классов средней школы, с последующим обучением в лицее и колледже.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШКОЛЫ, ВЫПУСКНЫЕ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]