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Дальнее зарубежье 24.05.2017 15:03

Столтенберг заявил, что доверяет всем союзникам альянса в сфере обмена разведданными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что у него нет оснований отказывать в доверии каким-либо союзникам по НАТО в области обмена разведывательной информацией.

"И конечно, я доверяю всем союзникам, которые могут хорошо обращаться с разведданными", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сведения о том, что президент США Дональд Трамп делился разведданными в ходе переговоров с российскими официальными лицами.

"Обмен разведданными - ключевой элемент деятельности НАТО. Мы обмениваемся разведывательной информацией много-много лет в этом альянсе", - подчеркнул генсек.

По словам Й.Столтенберга, НАТО наращивает свои усилия в этом направлении, свидетельством чего, в частности, служит создание нового разведывательного управления альянса.

Он добавил, что ожидает новых решений в области обмена информацией на саммите НАТО 25 мая.

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Тэги: НАТО, РАЗВЕДДАННЫЕ, ОБМЕН, ДОВЕРИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]