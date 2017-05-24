Столтенберг заявил, что доверяет всем союзникам альянса в сфере обмена разведданными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что у него нет оснований отказывать в доверии каким-либо союзникам по НАТО в области обмена разведывательной информацией.

"И конечно, я доверяю всем союзникам, которые могут хорошо обращаться с разведданными", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сведения о том, что президент США Дональд Трамп делился разведданными в ходе переговоров с российскими официальными лицами.

"Обмен разведданными - ключевой элемент деятельности НАТО. Мы обмениваемся разведывательной информацией много-много лет в этом альянсе", - подчеркнул генсек.

По словам Й.Столтенберга, НАТО наращивает свои усилия в этом направлении, свидетельством чего, в частности, служит создание нового разведывательного управления альянса.

Он добавил, что ожидает новых решений в области обмена информацией на саммите НАТО 25 мая.