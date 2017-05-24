Спецслужбы Киргизии и ОАЭ будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

Киргизия и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) установят контакты для взаимодействия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, сообщил киргизский министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

"Сегодня мы обсудили с главой МИД ОАЭ ряд вопросов, в том числе международную повестку дня, а также вопросы, связанные с международным терроризмом и экстремизмом. Между нашими ведомствами подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании", - сказал журналистам в среду Э.Абдылдаев по окончании встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллой бен Зайд аль-Нахайяном.

Э.Абдылдаев отметил, что "наши соответствующие службы намерены установить контакты по направлению борьбы с такими угрозами как экстремизм и терроризм".

По его словам, стороны отметили возрождающуюся динамику развития двусторонних отношений. "Это стало возможным благодаря открытию киргизского посольства в ОАЭ. Мы также придаем важное значение межпарламентским связям, которые должны развиваться путем обмена опытом и регулярных контактов делегаций двух стран", - сказал он.

Глава МИД Киргизии отметил, что стороны намерены развивать отношения в таких областях как энергетика, транспорт, туризм, перерабатывающая промышленность и промышленность. "На повестке дня стоит вопрос создания межправительственной комиссии, которая будет направлена на развитие отношений, в первую очередь торгово-экономического характера", - подчеркнул министр.

Глава МИД ОАЭ со своей стороны выразил надежду, что его первый визит в Киргизию послужит укреплению сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах, для чего он приложит максимум усилий. "ОАЭ постараются быть надежным партнером Киргизии в области строительства, торговли, финансовой и банковской сферах", - заявил министр.

"В ходе недавнего визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, где также присутствовали лидеры арабских государств Персидского залива, была принята декларация, отражающая позицию наших стран по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом", - отметил он.

Он подчеркнул, что "в декларации также отражена позиция по отдельным странам, которые пытаются внести хаос в мировое сообщество. Арабские страны призвали Иран придерживаться всех международных норм и прекратить финансирование экстремистских и террористических организаций".

"Теракт в Манчестере еще раз доказывает, что мировое сообщество уязвимо перед такими угрозами, и мы должны приложить еще больше усилий для борьбы с терроризмом. Мы должны предотвратить такие бесчеловечные акты. ОАЭ твердо и уверенно будут бороться с этими проявлениями", - добавил министр.

А.аль-Нахайян в рамках турне по странам Центральной Азии впервые посетил Киргизию с официальным визитом. Помимо переговоров с главой МИД Киргизии Э.Абдылдаевым у него запланированы встречи с руководством республики и участие двустороннем бизнес-форуме.