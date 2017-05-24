Азербайджан не ждет «подвоха» от встречи нефтепроизводителей в Вене – глава Минэнерго

Азербайджан доволен результатами действующего соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК и поддерживает продление соглашения, заявил министр энергетики республики Натиг Алиев в интервью журналу Caspian Energy.
Министр подчеркнул, что выполнение действующего соглашения позитивно повлияло на рынок нефти, благодаря чему цена на нефть, начиная с января, «фактически была стабильной в диапазоне $50-55 за баррель».
«Для нас очень важна, прежде всего, стабильность и предсказуемость цен. Мы страна, которая зависит, конечно, от цены нефти на мировом рынке, так как именно она закладывается в расчеты при формировании доходной части бюджета. В этом году мы взяли на основу $40 за баррель и если цена держится на уровне $50, значит в течение 5 месяцев у нас образуются дополнительные поступления в бюджет, а это достаточно позитивный фактор для наше экономики и это очень важно», - министр.
Касаясь министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 25 мая, глава Минэнерго Азербайджана отметил, что по ее итогам может быть принято решение о продлении соглашения.
«Думаю, каждый из нас выскажется (на встрече - ИФ) - каким образом сделать так, чтобы предложение по нефти не слишком превышало спрос. Обсудив это, скорее всего, мы придем к необходимости пролонгировать соглашение, и если понадобится, может быть даже еще больше сократить добычу нефти. Немаловажным является призыв к другим странам принять адекватные меры по сокращению добычи нефти», - отметил Н.Алиев.
Министр добавил, что оптимистично оценивает состояние рынка. "Поэтомуне ожидаю подвохов, сюрпризов от итогов встречи в Вене. Мы сумеем договориться о том, что волнует весь мир», - подчеркнул он.
Н.Алиев высказал мнение, что Иран не будет возражать против (продления – ИФ-Аз) соглашения.
«С позицией Казахстаном немного сложнее, так как они запустили в эксплуатацию новое месторождение Кашаган и вполне естественно, что новое месторождение должно выйти на определенный уровень коммерческой добычи. Я думаю, что Казахстан найдет оптимальное решение этой проблемы», - добавил Н.Алиев.
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Соглашение рассчитано на I-ое полугодие 2017 года.
В настоящее время члены ОПЕК и не-ОПЕК обсуждают варианты продления действующего соглашения, одним из которых является продление до конца I-го квартала 2018 года.
Н.Аббасова
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