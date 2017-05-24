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Дальнее зарубежье 24.05.2017 14:45

Арестованы три человека в связи с терактом в Манчестере

Полиция Манчестера сообщила в среду об аресте трех мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена", произошедшему в ночь на вторник.

"Трое мужчин арестованы (. . .) в южном Манчестере в рамках продолжающегося расследования по делу об ужасающей атаке на "Манчестер Арена" ночью в понедельник", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице полиции Манчестера в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Американский телеканал Эн-Би-Си сообщал со ссылкой на источник в американской разведке, что С.Абеди был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" и, возможно, проходил подготовку за рубежом.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, ТЕРАКТ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]