Арестованы три человека в связи с терактом в Манчестере

Полиция Манчестера сообщила в среду об аресте трех мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена", произошедшему в ночь на вторник.
"Трое мужчин арестованы (. . .) в южном Манчестере в рамках продолжающегося расследования по делу об ужасающей атаке на "Манчестер Арена" ночью в понедельник", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице полиции Манчестера в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".
Американский телеканал Эн-Би-Си сообщал со ссылкой на источник в американской разведке, что С.Абеди был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" и, возможно, проходил подготовку за рубежом.
Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.
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