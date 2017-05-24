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Дальнее зарубежье 24.05.2017 16:02

Вестминстерский дворец закроют для посещения публики после теракта в Манчестере

Британская полиция рекомендовала закрыть для посещения Вестминстерский дворец в связи с недавним терактом в Манчестере, сообщает в среду на сайте британского парламента.

"Все экскурсии, мероприятия и торжественные банкеты будут немедленно отменены. Это распоряжение будет оставаться в силе до того момента, пока не будет изменена рекомендация", - отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что террористическая угроза в стране была повышена до критического уровня, что означает неминуемую угрозу совершения терактов.

В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УГРОЗА, ПАРЛАМЕНТ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]