Армия Сирии в ходе операции к востоку от города Алеппо уничтожила "министра война" группировки "Исламское государство" Абу Мусаба аль-Масри, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.

По данным источника, помимо А.М.аль-Масри были ликвидированы 12 влиятельных представителей ИГ, в том числе выходцев из Ирака и Саудовской Аравии.

В то же время в телевизионном сообщении не указывалось, где и когда именно был убит А.М.аль-Масри.