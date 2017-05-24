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Дальнее зарубежье 24.05.2017 14:45

Сирийские войска ликвидировали "министра войны" ИГ к востоку от Алеппо - ТВ

Армия Сирии в ходе операции к востоку от города Алеппо уничтожила "министра война" группировки "Исламское государство" Абу Мусаба аль-Масри, сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.

По данным источника, помимо А.М.аль-Масри были ликвидированы 12 влиятельных представителей ИГ, в том числе выходцев из Ирака и Саудовской Аравии.

В то же время в телевизионном сообщении не указывалось, где и когда именно был убит А.М.аль-Масри.

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, КОМАНДИР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]