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ТЭК 24.05.2017 15:16

Нефть стабильна в ожидании решений ОПЕК+, Brent - выше $54,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду стабилизировались в ожидании итогов заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей, сообщает Dow Jones.

Также инвесторы ждут еженедельных данных о товарных запасах нефти в США, которые министерство энергетики страны опубликует в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:11 подорожали на $0,06 (0,11%) - до $54,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду снизились на $0,01 (0,02%) - до $51,46 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на 3,2 млн баррелей сократились резервы бензина.

Большинство стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, поддерживают его продление на 9 месяцев на действующих условиях, заявил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

"Мы поддерживаем продление на 9 месяцев", - сказал он.

Н.Мартинес также сказал, что Ирак показывает сейчас хороший уровень выполнения соглашения. Кроме того, он отметил, что пока нет ясности, будет ли Иран снижать добычу (сейчас он ее может увеличивать - ИФ).

Отрицательным фактором для всех сырьевых рынков стало решение агентства Moody`s Investors Service о снижении суверенного рейтинга Китая впервые с 1989 года. Участники рынка опасаются, что Китай может снизить закупки сырьевых товаров на фоне ослабления экономического роста.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]