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Дальнее зарубежье 24.05.2017 16:27

Молдаване доверяют Додону и пропрезидентской Партии социалистов - опрос

Президент Молдавии Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов лидируют в рейтинге доверия среди граждан страны, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса "Общественное восприятие власти, политические партии и избирательная система в Молдавии".

Согласно представленным данным, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, Партия социалистов (ПСРМ) набрала бы 39% голосов избирателей, Партия "Действие и солидарность" (PAS) - 15%, Демократическая партия (ДПМ) - 8%, партия "Платформа "DA" и Партия коммунистов ПКРМ - по 6%.

Опрос показал также, что 16% избирателей не пошли бы на выборы или не знают за кого голосовать. На вопрос, за какую партию они не станут голосовать ни в коем случае, 27% респондентов назвали Либеральную партию, 16% - ДПМ, а 12% - ПСРМ.

Авторы отметили, что данные по всем партиям варьируются, в то время как рейтинг ПСРМ достаточно устойчив.

"ПСРМ совершенно четко лидирует в рейтинге намерений голосования на парламентских выборах. В последнее время изменилась поддержка других партий, особенно PAS, которая потеряла часть электората, которым она располагала до президентских выборов. В то же время вырос рейтинг Демпартии, которая также проходит в парламент", - отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, по уровню доверия лидирует И.Додон с 34%. За ним следуют председатель PAS, бывший оппонент И.Додона во втором туре президентских выборов Майя Санду и премьер-министр Павел Филип, которым доверяют по 21% респондентов.

Далее следуют председатель Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаный с 16% и председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - с 15%. Лидеру партии "Платформа DA" Андрею Нэстасе доверяют 13% респондентов, а председателю "Нашей партии" Ренато Усатому - 12%.

За изменение избирательной системы выступают 57% граждан Молдавии, в то время как 43% хотят сохранить пропорциональную систему. При этом 40% выступают за внедрение системы выборов по одномандатным округам, а 17% - смешанной.

На момент проведения опроса проводилась массовая кампания по пропаганде одномандатной системы, а два законопроекта еще не были объединены. Парламент объединил два проекта и принял их в первом чтении на заседании 5 мая.

Опрос был проведен в мае-апреле среди 12 322 граждан из 382 населенных пунктов.

Опрос является самым "массовым" и точным за все время проведения различных опросов, погрешность составляет 1%. Опрос проводился американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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