Упрощение визового режима привело к росту числа туристов в Азербайджан – глава ГМС

Внедрение упрощенной системы выдачи визы способствовало росту числа иностранцев, посещающих Азербайджан, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.
"Статистические показатели говорят о том, что после внедрения упрощённого получения азербайджанской визы количество иностранцев посетивших Азербайджан увеличилось в 5 раз, по некоторым странам – в 10 раз", - сказал Ф.Набиев в среду в ходе выступления на встрече с членами Caspian European Club и Caspian American Club
По его словам, есть такие страны, из которых в течении недели в Азербайджан прибыло туристов больше чем за один месяц.
Он отметил, что государство придает большое значение росту числа иностранных туристов.
А.Азизов
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