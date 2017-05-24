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Внешняя политика 24.05.2017 15:36

Упрощение визового режима привело к росту числа туристов в Азербайджан – глава ГМС

Внедрение упрощенной системы выдачи визы способствовало росту числа иностранцев, посещающих Азербайджан, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

"Статистические показатели говорят о том, что после внедрения упрощённого получения азербайджанской визы количество иностранцев посетивших Азербайджан увеличилось в 5 раз, по некоторым странам – в 10 раз", - сказал Ф.Набиев в среду в ходе выступления на встрече с членами Caspian European Club и Caspian American Club

По его словам, есть такие страны, из которых в течении недели в Азербайджан прибыло туристов больше чем за один месяц.

Он отметил, что государство придает большое значение росту числа иностранных туристов.

А.Азизов

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Тэги: ВИЗЫ, УПРОЩЕНИЕ, ЭФФЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]