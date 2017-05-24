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Дальнее зарубежье 24.05.2017 16:44

Трамп поведал журналистам о "фантастической встрече" с папой римским

Президент США Дональд Трамп весьма впечатлен встречей с папой римским Франциском, сообщает в среду телеканал Си-Эн-Эн.

"У нас была фантастическая встреча. Нам очень, очень сильно нравится Италия, и быть с папой римским было честью", - сказал американский лидер журналистам на встрече с главой правительства Италии Паоло Джентилони.

"Спасибо. Я никогда не забуду того, что вы сказали", - приводит телеканал слова Д.Трампа, сказанные им понтифику перед тем, как покинуть папскую резиденцию.

Как сообщалось, ранее в среду папа римский принял президента США в Апостольском дворце в Ватикане.

По завершении аудиенции понтифик и Д,Трамп обменялись подарками. Папа римский подарил гостям благословленные им памятные медали и розарии (традиционные католические четки).

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Тэги: США, ТРАМП, ВАТИКАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]