Президент США Дональд Трамп весьма впечатлен встречей с папой римским Франциском, сообщает в среду телеканал Си-Эн-Эн.
"У нас была фантастическая встреча. Нам очень, очень сильно нравится Италия, и быть с папой римским было честью", - сказал американский лидер журналистам на встрече с главой правительства Италии Паоло Джентилони.
"Спасибо. Я никогда не забуду того, что вы сказали", - приводит телеканал слова Д.Трампа, сказанные им понтифику перед тем, как покинуть папскую резиденцию.
Как сообщалось, ранее в среду папа римский принял президента США в Апостольском дворце в Ватикане.
По завершении аудиенции понтифик и Д,Трамп обменялись подарками. Папа римский подарил гостям благословленные им памятные медали и розарии (традиционные католические четки).
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