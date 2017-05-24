Российская ИрАэро с 21 июня начнет выполнение авиарейсов из Иркутска в Баку

Российская авиакомпания «ИрАэро» с 21 июня запускает рейс по маршруту Иркутск - Красноярск - Баку, отмечается в сообщении компании.

«Первый рейс по новому направлению будет выполнен 21 июня. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Иркутска — в 16:20 по местному времени, из Красноярска - в 18:50, прибытие в Баку - в 20:30», -говорится в информации.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 108 человек.

ИрАэро базируется в международном аэропорту Иркутска. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.

Н.Аббасова