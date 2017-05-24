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Макроэкономика 24.05.2017 15:48

Российская ИрАэро с 21 июня начнет выполнение авиарейсов из Иркутска в Баку

Российская авиакомпания «ИрАэро» с 21 июня запускает рейс по маршруту Иркутск - Красноярск - Баку, отмечается в сообщении компании.

«Первый рейс по новому направлению будет выполнен 21 июня. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Иркутска — в 16:20 по местному времени, из Красноярска - в 18:50, прибытие в Баку - в 20:30», -говорится в информации.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 108 человек.

ИрАэро базируется в международном аэропорту Иркутска. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]