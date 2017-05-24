Глава ГМС Азербайджана отмечает сокращение числа квот для иностранных трудовых мигрантов

Квота для иностранных трудовых мигрантов в Азербайджане с каждым годом сокращается, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.
"ГМС внимательно относится к вопросам трудоустройства иностранных граждан в Азербайджане. Иностранцы привлекаются на работу в Азербайджане на те должности, на которые нет соответствующих местных кадров", - сказал Ф.Набиев в среду в ходе выступления на встрече с членами Caspian European Club и Caspian American Club.
По его словам, с каждым годом количество квот для иностранных трудовых мигрантов сокращается. "Это связано с тем, что в Азербайджане уже есть соответствующие кадры и специалисты", - отметил он.
В качестве примера он привел сферу энергетики Азербайджана. "Если количество иностранной рабочей силы в 2012 году в сфере энергетики составляло 30-35%, то сегодня эта цифра составляет 8-10%", - добавил глава ГМС.
Ф.Исазаде
Упрощение визового режима привело к росту числа туристов в Азербайджан – глава ГМС
Президент Алиев осенью совершит визит в Венгрию
ОБСЕ проведет 25 мая очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
ОАЭ выступает за продление сокращения нефтедобычи как минимум на 6 месяцев - министр
Курс манат/доллар на 25 мая - 1,7021 AZN/$1
Местные компании незаконно привлекают трудовых мигрантов – глава ГМС
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Путин вручил госнаграды ученым, деятелям культуры и представителям рабочих профессий
Грузия является важным партнером НАТО, политика открытых дверей альянса остается в силе - генсек Столтенберг
Могерини ожидает от визита Трампа в Брюссель подтверждения преемственности в сотрудничестве по решению актуальных проблем
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»