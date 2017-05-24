Глава ГМС Азербайджана отмечает сокращение числа квот для иностранных трудовых мигрантов

Квота для иностранных трудовых мигрантов в Азербайджане с каждым годом сокращается, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

"ГМС внимательно относится к вопросам трудоустройства иностранных граждан в Азербайджане. Иностранцы привлекаются на работу в Азербайджане на те должности, на которые нет соответствующих местных кадров", - сказал Ф.Набиев в среду в ходе выступления на встрече с членами Caspian European Club и Caspian American Club.

По его словам, с каждым годом количество квот для иностранных трудовых мигрантов сокращается. "Это связано с тем, что в Азербайджане уже есть соответствующие кадры и специалисты", - отметил он.

В качестве примера он привел сферу энергетики Азербайджана. "Если количество иностранной рабочей силы в 2012 году в сфере энергетики составляло 30-35%, то сегодня эта цифра составляет 8-10%", - добавил глава ГМС.

Ф.Исазаде