Министерский комитет ОПЕК+ рекомендует продлить соглашение на 9 месяцев

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК рекомендует продлить действие договора еще на девять месяцев, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.

Ранее Саудовская Аравия и Россия подписали совместное заявление о рекомендации продления соглашения также на 9 месяцев.