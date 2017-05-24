Генсек НАТО посетит Украину в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран Североатлантического альянса в Брюсселе посетят Украину 9-10 июля.

"В политическом русле, конечно, НАТО постоянно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще одним подтверждением этого будет очень высокий визит Североатлантического совета... Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО. Визит в Украину состоится 9-10 июля, чтобы отметить 20-летие особого партнерства между НАТО и Украиной", - сказал глава представительства НАТО на Украине Александр Винников на брифинге в Харькове в среду.