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СНГ 24.05.2017 17:02

Генсек НАТО посетит Украину в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран Североатлантического альянса в Брюсселе посетят Украину 9-10 июля.

"В политическом русле, конечно, НАТО постоянно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще одним подтверждением этого будет очень высокий визит Североатлантического совета... Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО. Визит в Украину состоится 9-10 июля, чтобы отметить 20-летие особого партнерства между НАТО и Украиной", - сказал глава представительства НАТО на Украине Александр Винников на брифинге в Харькове в среду.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]