В центре Манчестера проходит спецоперация с участием полиции и военных - СМИ

Полицейские и военные проводят спецоперацию в центре Манчестера, где в результате теракта в минувший понедельник 22 человека погибли, десятки людей получили ранения, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на очевидцев.

Сотрудники силовых служб вооружены. Также на месте событий замечена бригада спасателей. Другие подробности происходящего пока не приводятся.

Полиция Манчестера сообщала ранее в среду, что арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена". Главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.