Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 26 Май 15° 23° 27 Май 16° 24°

Дальнее зарубежье 24.05.2017 16:29

В центре Манчестера проходит спецоперация с участием полиции и военных - СМИ

Полицейские и военные проводят спецоперацию в центре Манчестера, где в результате теракта в минувший понедельник 22 человека погибли, десятки людей получили ранения, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на очевидцев.

Сотрудники силовых служб вооружены. Также на месте событий замечена бригада спасателей. Другие подробности происходящего пока не приводятся.

Полиция Манчестера сообщала ранее в среду, что арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена". Главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Медики доставили в больницы 59 пострадавших при взрыве в Манчестере

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]