Тегеран одобрил участие Госнефтекомпании Азербайджана в нефтегазовых проектах в Иране

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует принять участие в реализации нефтегазовых проектов в Иране, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана по международным вопросам Амира Хоссейна Заманиния.

«SOCAR в прошлом месяце обратилась по поводу участия в проектах в Иране, ее обращение было рассмотрено и одобрено. Мы воспринимаем SOCAR как серьезного партнера и согласны на участие компании в нефтегазовых проектах, реализуемых в Иране», - отметил А. Заманиния.

По словам замминистра, мировые нефтяные компании, такие как Shell и TOTAL после снятия международных санкций в отношении Ирана, выразили намерение инвестировать в иранский энергетический сектор.

Он добавил, что в Иране SOCAR может участвовать в буровых проектах и в сфере переработки. "SOCAR предложены потенциальные проекты, и компания должна сама выбрать их», - добавил замминистра

Н.Аббасова