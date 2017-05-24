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ТЭК 24.05.2017 16:33

Тегеран одобрил участие Госнефтекомпании Азербайджана в нефтегазовых проектах в Иране

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует принять участие в реализации нефтегазовых проектов в Иране, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана по международным вопросам Амира Хоссейна Заманиния.

«SOCAR в прошлом месяце обратилась по поводу участия в проектах в Иране, ее обращение было рассмотрено и одобрено. Мы воспринимаем SOCAR как серьезного партнера и согласны на участие компании в нефтегазовых проектах, реализуемых в Иране», - отметил А. Заманиния.

По словам замминистра, мировые нефтяные компании, такие как Shell и TOTAL после снятия международных санкций в отношении Ирана, выразили намерение инвестировать в иранский энергетический сектор.

Он добавил, что в Иране SOCAR может участвовать в буровых проектах и в сфере переработки. "SOCAR предложены потенциальные проекты, и компания должна сама выбрать их», - добавил замминистра

Н.Аббасова

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Тэги: ИРАН, SOCAR, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]