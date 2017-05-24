Путин вручил госнаграды ученым, деятелям культуры и представителям рабочих профессий

Президент РФ Владимир Путин вручает в Кремле государственные награды, среди лауреатов - деятели культуры, ученые, много представителей рабочих профессий.
"Люди вашего склада остро чувствуют ход времени и нередко опережают его, увлекая за собой других. Именно так получает путевку в жизнь все новое, все передовое, обретается слава первопроходца", - сказал В.Путин во время церемонии награждения.
Он поздравил всех собравшихся с получением наград.
"Вы добились важных для страны результатов в самых разных областях: в экономике, в решении социальных задач, в науке, культуре, в государственном строительстве. Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны, и будут служить нашему обществу еще многие-многие годы, десятилетия", - сказал В.Путин.
В частности, Звезду Героя Российской Федерации получил замначальника летно-испытательного центра - начальник летной службы - старший летчик-испытатель акционерного общества "Российская самолетостроительная компания "МиГ" Михаил Беляев.
Ордена Святого апостола Андрея Первозванного был удостоен балетмейстер Большого театра Юрий Григорович, Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский и зампред Госдумы Валентина Терешкова, Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - режиссер Владимир Меньшов, депутат Госдумы Владислав Третьяк, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени - инструктор-космонавт-испытатель, замначальника отряда космонавтов ФГУП "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Олег Кононенко.
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получили в том числе худрук "Государственного театра наций" Евгений Миронов и старший тренер российской сборной по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Орден Почета - гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Знака отличия "За благодеяния" удостоена президент ГМИИ им.Пушкина Ирина Антонова, почетного звания "Народный артист РФ" - Ольга Погодина, почетного звания "Заслуженный артист РФ" - Денис Майданов.
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