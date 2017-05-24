Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 26 Май 15° 23° 27 Май 16° 24°

СНГ 24.05.2017 17:43

Путин вручил госнаграды ученым, деятелям культуры и представителям рабочих профессий

Президент РФ Владимир Путин вручает в Кремле государственные награды, среди лауреатов - деятели культуры, ученые, много представителей рабочих профессий.

"Люди вашего склада остро чувствуют ход времени и нередко опережают его, увлекая за собой других. Именно так получает путевку в жизнь все новое, все передовое, обретается слава первопроходца", - сказал В.Путин во время церемонии награждения.

Он поздравил всех собравшихся с получением наград.

"Вы добились важных для страны результатов в самых разных областях: в экономике, в решении социальных задач, в науке, культуре, в государственном строительстве. Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны, и будут служить нашему обществу еще многие-многие годы, десятилетия", - сказал В.Путин.

В частности, Звезду Героя Российской Федерации получил замначальника летно-испытательного центра - начальник летной службы - старший летчик-испытатель акционерного общества "Российская самолетостроительная компания "МиГ" Михаил Беляев.

Ордена Святого апостола Андрея Первозванного был удостоен балетмейстер Большого театра Юрий Григорович, Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский и зампред Госдумы Валентина Терешкова, Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - режиссер Владимир Меньшов, депутат Госдумы Владислав Третьяк, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени - инструктор-космонавт-испытатель, замначальника отряда космонавтов ФГУП "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Олег Кононенко.

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получили в том числе худрук "Государственного театра наций" Евгений Миронов и старший тренер российской сборной по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Орден Почета - гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Знака отличия "За благодеяния" удостоена президент ГМИИ им.Пушкина Ирина Антонова, почетного звания "Народный артист РФ" - Ольга Погодина, почетного звания "Заслуженный артист РФ" - Денис Майданов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]