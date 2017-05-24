ЕС приступил к обсуждению будущего европейской обороны

Еврокомиссия провела в среду обсуждение будущего обороны ЕС в перспективе Евросоюза 27 стран.
"Безопасность и оборона являются приоритетами для ЕС, так как это приоритеты всех наших граждан. С прошлого года мы интенсифицируем нашу европейскую оборону, чтобы сделать ее более эффективной в качестве гаранта безопасности внутри и за переделами наших границ, инвестируя больше ресурсов, усиливая сотрудничество между государствами-членами и развивая более тесное сотрудничество с НАТО", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини, представляя итоги дискуссии на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мир, который нас окружает, быстро изменяется, и мы противостоим каждый день новым вызовам. И будучи ЕС мы взяли на себя ответственность принять эти вызовы", - добавила Ф.Могерини.
В Еврокомиссии отмечают, что ввиду ухудшения ситуации с безопасностью на границах Евросоюза и по причине экономических факторов, побуждающих к все более обширному сотрудничеству между странами ЕС в области обороны, "настал момент для прогресса ЕС в области безопасности и обороны".
Состоявшиеся в Еврокомиссии в среду дебаты призваны направлять работу на этом направлении в течение ближайших недель до июньского саммита Евросоюза.
В преддверие европейской конференции высокого уровня по обороне и безопасности, которая состоится в Праге 7 июня, Еврокомиссия планирует запустить европейский оборонный фонд, заявленный в европейском оборонном плане в ноябре 2016 года.
Помимо этого, Еврокомиссия собирается представить документ для обсуждения с предложениями на более долгую перспективу по будущему европейской обороны.
В Брюсселе обращают внимание на то, что эти инициативы являются частью дискуссии о будущем Евросоюза из 27 стран, проектируемого в "Белой книге" Еврокомиссии, опубликованной 1 марта 2017 года.
"Аргументы в пользу возрастающего сотрудничества по безопасности и обороне в ЕС многочисленны. Угрозы, которым противостоит Евросоюз, не признают национальных границ. Они набирают силу. Лучший способ бороться ними - это сотрудничать", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.
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