Более 900 военнослужащих будут обеспечивать безопасность на улицах британских городов - МВД

Свыше 900 военнослужащих будут мобилизованы для поддержания безопасности на улицах британских городов после теракта в Манчестере, сообщает телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на главу МВД Эмбер Радд.
По итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA Э.Радд отметила, что 984 военнослужащих будут следить за порядком на улицах городов. Отмечается, что всего 3 тыс. 800 военнослужащих находятся в состоянии готовности оказать поддержку силам полиции.
Военнослужащие заменят полицейских на "ключевых объектах", среди которых Букингемский дворец, Даунинг-стрит (официальная резиденция премьер-министра), Вестминстерский дворец.
Полиция Манчестера сообщала ранее в среду, что арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена", произошедшему вечером в понедельник.
Также сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".
Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.
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