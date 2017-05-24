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Дальнее зарубежье 24.05.2017 18:17

Более 900 военнослужащих будут обеспечивать безопасность на улицах британских городов - МВД

Свыше 900 военнослужащих будут мобилизованы для поддержания безопасности на улицах британских городов после теракта в Манчестере, сообщает телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на главу МВД Эмбер Радд.

По итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA Э.Радд отметила, что 984 военнослужащих будут следить за порядком на улицах городов. Отмечается, что всего 3 тыс. 800 военнослужащих находятся в состоянии готовности оказать поддержку силам полиции.

Военнослужащие заменят полицейских на "ключевых объектах", среди которых Букингемский дворец, Даунинг-стрит (официальная резиденция премьер-министра), Вестминстерский дворец.

Полиция Манчестера сообщала ранее в среду, что арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена", произошедшему вечером в понедельник.

Также сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на "Манчестер Арене" является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВД, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]