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Спорт 24.05.2017 17:06

"Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

Лондонский футбольный клуб "Челси " принял решение отменить чемпионский парад из-за теракта в Манчестере, сообщила в среду пресс-служба команды.

"Мы проконсультировались с полицией и другими службами и приняли решение не отвлекать их проведением мероприятия в Лондоне ",- говорится в сообщении.

В знак уважения к жертвам теракта в Манчестере 22 мая и их родственникам футболисты чемпиона Англии выйдут с траурными повязками на финальный матч Кубка страны с "Арсеналом".

Кроме того, "Челси" внесет средства в фонд помощи пострадавшим от теракта.

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Тэги: АНГЛИЯ, ФУТБОЛ, ПАРАД, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]