"Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

Лондонский футбольный клуб "Челси " принял решение отменить чемпионский парад из-за теракта в Манчестере, сообщила в среду пресс-служба команды.

"Мы проконсультировались с полицией и другими службами и приняли решение не отвлекать их проведением мероприятия в Лондоне ",- говорится в сообщении.

В знак уважения к жертвам теракта в Манчестере 22 мая и их родственникам футболисты чемпиона Англии выйдут с траурными повязками на финальный матч Кубка страны с "Арсеналом".

Кроме того, "Челси" внесет средства в фонд помощи пострадавшим от теракта.