ОАЭ выступает за продление сокращения нефтедобычи как минимум на 6 месяцев - министр

Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти следует продлить как минимум на шесть месяцев, заявил министр энергетики страны ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи Bloomberg TV.
Он сказал, что министры ОПЕК в четверг обсудят рекомендации мониторингового комитета, не уточнив, в чем именно они состоят.
"Маловероятно, что министры ОПЕК будут обсуждать стратегию выхода из соглашения", - сказал он.
По мнению С.М.аль-Мазруи, ситуация на нефтяном рынке существенно улучшится к концу года.
Между тем министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил журналистам, что его страна поддерживает предложение о пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти на 9 месяцев.
Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в среду проводит заседание. Bloomberg со ссылкой на делегата сообщил, что комитет рекомендовал продолжить сокращение добычи нефти еще в течение 9 месяцев.
Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.
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