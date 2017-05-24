Эстонский министр заявил, что выступает против членства страны в НАТО

Министр государственного управления Эстонии Михаил Корб (Mihhail Korb) высказался против членства страны в НАТО.
"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев - я не поддерживаю членство в НАТО", - сказал министр на встрече с военными ветеранами в городе Хаапсалу (Haapsalu). Его слова приводит в среду местная газета Laane Elu.
"Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Финны создают собственную армию, они не члены НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь", - добавил министр.
М.Корб переадресовал министерству обороны предложение ветеранов перенаправить выделяемые на оборону средства на социальные нужды.
"Это требование НАТО, Эстония - член НАТО. Я не министр обороны. Когда к вам придет министр обороны, спросите у него", - сказал член правительства.
Эстония входит в пятерку государств НАТО, выполняющих рекомендацию альянса о выделении 2% от валового внутреннего продукта на военные расходы.
Между тем, премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) подверг критике высказывание М.Корба о членстве в НАТО.
"Вызывает сожаление неудачное высказывание Михаила Корба о НАТО. Мнение правительства относительно политики безопасности единодушно и не менялось. Это же подтвердил и министр Корб, извинившийся за свое неудачное высказывание", - записал в среду Ю.Ратас в социальных сетях.
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