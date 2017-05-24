В Казахстане для защиты детей от вредного контента планируют фильтровать интернет-трафик

Госорганы Казахстана готовят поправки в законодательство, направленные на защиту детей от вредной информации, сообщила в среду пресс-служба президента республики.

По сообщению пресс-службы, вопрос о государственных мерах по защите детей от всех видов насилия и вредной информации через СМИ, социальные сети и социальную рекламу обсуждался на заседании нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте под председательством госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой.

"По информации министерств образования и науки, информации и коммуникаций ведется работа по введению в законодательство новых норм, направленных на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию путем закрепления понятия "информация, соответствующая возрасту ребенка", а также требования для организаций образования и операторов связи по предоставлению услуг фильтрования интернет-трафика", - отмечается в сообщении пресс-службы.