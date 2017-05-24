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СНГ 24.05.2017 18:42

В Казахстане для защиты детей от вредного контента планируют фильтровать интернет-трафик

Госорганы Казахстана готовят поправки в законодательство, направленные на защиту детей от вредной информации, сообщила в среду пресс-служба президента республики.

По сообщению пресс-службы, вопрос о государственных мерах по защите детей от всех видов насилия и вредной информации через СМИ, социальные сети и социальную рекламу обсуждался на заседании нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте под председательством госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой.

"По информации министерств образования и науки, информации и коммуникаций ведется работа по введению в законодательство новых норм, направленных на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию путем закрепления понятия "информация, соответствующая возрасту ребенка", а также требования для организаций образования и операторов связи по предоставлению услуг фильтрования интернет-трафика", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ДЕТИ, ИНТЕРНЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]