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Дальнее зарубежье 24.05.2017 19:04

Курдским ополченцам в Сирии передали партию американского оружия - СМИ

Очередная партия американского оружия и боеприпасов передана оппозиционным Сирийским демократическим силам (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы.

Свыше ста грузовиков и военных машин доставили оружие в два этапа из Иракского Курдистана в сирийский город Эль-Хасаку, сообщили в среду курдские СМИ.

По их данным, партия включает, в частности, противотанковое оружие, станковые гранатометы, винтовки, вездеходы "Хаммер".

СМИ отмечают, что это уже вторая поставка американских вооружений за последние два месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал поставку оружия сирийским курдам в преддверии операции по освобождению Ракки - главного оплота террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ- ИФ) в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДА, США, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]