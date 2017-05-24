Президент Украины предлагает обеспечить жителей Донбасса загранпаспортами в связи с безвизовым режимом с ЕС

Украинские граждане - жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма - не могут оставаться без загранпаспортов, в случае невозможности получить биометрический паспорт их нужно обеспечить паспортами старого образца, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Хотел бы отдельно подчеркнуть, что если возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто находится на оккупированной территории или в Крыму, то нужно проанализировать нашу нормативную базу. Без паспортов их оставлять нельзя", - сказал П.Порошенко в ходе совещания в Волынской облгосадминистрации относительно готовности к безвизовому режиму.

Он также отметил, что при отсутствии возможности выдавать жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей биометрические паспорта при согласовании со Службой безопасности Украины и министерством иностранных дел следует внести на рассмотрение кабинета министров предложения о том, что для этих граждан можно выдавать паспорта старого образца.

Ранее П.Порошенко заявлял, что украинцы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма смогут путешествовать в Евросоюз без виз "после восстановления украинского суверенитета" над данными территориями.

Президент Украины в ходе совещания также потребовал сократить количество контролирующих органов пунктов пропуска на государственной границе.

"Я хочу подчеркнуть, что абсолютно неприемлемой является советская практика, когда девять ведомств имеют право и возможности проверять, контролировать на таможенной территории", - сказал П.Порошенко.

В связи с этим, по его словам, нужно сократить количество таких контролирующих органов.

"Моя позиция - срочно подготовить, если необходимо, законодательное урегулирование. Кроме пограничников и таможенников, остальным там больше нечего делать", - подчеркнул глава государства.