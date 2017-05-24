Следующее заседание мониторингового комитета по сокращению добычи ОПЕК+ пройдет в РФ в июле

Следующее заседание Мониторингового комитета по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пройдёт в России в июле, говорится в итоговом релизе ОПЕК по итогам заседания комитета.

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти действует до 1 июля 2017 года, однако состоявшееся в эту среду заседание мониторингового комитета рекомендовало продлить действие соглашения до 31 марта 2018 года. Ранее Минэнерго сообщало, что Энергодиалог Россия-ОПЕК пройдет в Москве 31 мая.