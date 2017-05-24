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ТЭК 24.05.2017 18:15

Следующее заседание мониторингового комитета по сокращению добычи ОПЕК+ пройдет в РФ в июле

Следующее заседание Мониторингового комитета по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пройдёт в России в июле, говорится в итоговом релизе ОПЕК по итогам заседания комитета.

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти действует до 1 июля 2017 года, однако состоявшееся в эту среду заседание мониторингового комитета рекомендовало продлить действие соглашения до 31 марта 2018 года.

Ранее Минэнерго сообщало, что Энергодиалог Россия-ОПЕК пройдет в Москве 31 мая.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]