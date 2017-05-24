Трамп заявляет, что Россия должна отвечать за свои действия в Крыму и на востоке Украины

Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и на востоке Украины и выполнять Минские соглашения, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения России выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в среду.