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Дальнее зарубежье 24.05.2017 20:00

США хотели бы полного вовлечения НАТО в возглавляемую США коалицию по борьбе с "ИГ" - Тиллерсон

США выступают за то, чтобы НАТО формально вступила в возглавляемую США коалицию по борьбе с "ИГ", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передают корреспонденты пула президента США Дональда Трампа, такое заявление он сделал в самолете в ходе полета из Рима в Брюссель.

Госсекретарь отметил, что некоторые страны-члены НАТО пока не полностью вовлечены в противодействие "ИГ", но, по его мнению, они вскоре примкнут к борьбе против террористической организации.

Как считает Р.Тиллерсон, недавний теракт в Манчестере укрепит решимость союзников по НАТО.

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Тэги: США, НАТО, АНТИТЕРРОР, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]