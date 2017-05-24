США выступают за то, чтобы НАТО формально вступила в возглавляемую США коалицию по борьбе с "ИГ", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передают корреспонденты пула президента США Дональда Трампа, такое заявление он сделал в самолете в ходе полета из Рима в Брюссель.

Госсекретарь отметил, что некоторые страны-члены НАТО пока не полностью вовлечены в противодействие "ИГ", но, по его мнению, они вскоре примкнут к борьбе против террористической организации.

Как считает Р.Тиллерсон, недавний теракт в Манчестере укрепит решимость союзников по НАТО.